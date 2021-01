Coronavirus, al COT parte la campagna di vaccinazione per tutto il personale

Al via la campagna di vaccinazione all’Istituto clinico polispecialistico COT di Messina per tutto il personale sanitario e amministrativo. Lo sforzo organizzativo della struttura permetterà di sottoporre al vaccino contro il Covid-19 tutti gli operatori entro domani sabato 9 gennaio. La Clinica e il suo personale, saranno così tra i primi a garantire un luogo sicuro per tutta l’attività sanitaria. L’emergenza è ancora in corso e come cittadini non dobbiamo abbassare la guardia ma il vaccino inizia a mostrare una sicura via d’uscita.

In tema di sicurezza e di lotta al virus occorre ricordare che C.O.T. tiene alta la guardia sin dalla prima ondata applicando rigidissimi protocolli di sicurezza. L’Istituto clinico polispecialistico Cot di Messina, così come altri 16 ospedali in tutta Italia (tra cui l’Humanitas di Bergamo, il San Raffaele e il Sacco di Milano), si è dotato, nei mesi scorsi, con un considerevole sforzo economico, di un sistema robotico unico nel suo genere per far fronte al rischio clinico nei confronti di pazienti e personale sanitario. Si tratta del Light Strike di Xenex, prodotto negli Stati Uniti. Il sistema robotico Light Strike viene utilizzato per la sanificazione avanzata degli ambienti ospedalieri, utilizzando una luce pulsata UV-C emanata da una lampada allo xeno. Questa energia UV-C passa attraverso le pareti cellulari di batteri, virus e spore batteriche.

© Riproduzione riservata