Savoca, maltrattava la madre per estorcerle denaro: 41enne in manette

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 41enne originario di Messina per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata.

Pochi giorni prima, i militari della stazione di Sant’Alessio Siculo erano intervenuti in un’abitazione del comune di Savoca su richiesta della donna che esausta, per i ripetuti maltrattamenti subiti e intimorita dall’atteggiamento violento del figlio, aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per denunciare le vessazioni subite. Le indagini - immediatamente avviate dagli uomini dell’Arma, coordinati dalla procura - hanno permesso di ricostruire in tempi rapidi come l’uomo, ormai dal 2018, maltrattava ripetutamente la madre e la minacciava per costringerla a consegnargli consistenti somme di denaro per acquistare alcolici e sostanze stupefacenti, dando in escandescenze in caso di rifiuto, al punto che già in altre circostanze erano intervenute le forze dell’ordine.

Le indagini

Le attività investigative condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire lo stato di disagio in cui la donna è stata costretta a vivere per anni, durante i quali ha subito minacce e continue aggressioni, vivendo in un clima di sottomissione e paura. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, condividendo il quadro probatorio acquisito e valutata la gravità dei fatti, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il 41 enne, ritenendolo responsabile dei reati di maltrattamenti verso familiari e conviventi ed estorsione continuata.

© Riproduzione riservata