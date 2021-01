Messina, un milione per rinnovare 17 strade

I fondi per il rifacimento delle strade della città non sono mai abbastanza. Sono sempre tante quelle, sui quasi 900 km di sviluppo viario complessivo, che hanno bisogno di una manutenzione significativa, magari dopo anni di abbandono. Il Comune, a pochi giorni dalla chiusura dell’anno, ha lanciato la gara d’appalto per i lavori da realizzare in diciassette diverse strade cittadine sparse un po’ in tutte le zone di Messina. Il valore dell’appalto è di 1.085.000 euro. Gli interventi in progetto prevedono il rifacimento del manto stradale, in conglomerato bituminoso, in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate. In pratica verrà rimosso, mediante fresatura, l’attuale strato di asfalto superficiale così che poi possa essere posato il successivo manto d’usura dell’altezza di 3 centimetri. Ovviamente verranno livellati i pozzetti che diventano spesso delle pericolose trappole per chi viaggia sulle due ruote, a motore o no. Previsto anche il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e delle preziose strisce pedonali che in molti punti della città sono sbiadite e rendono pericoloso e problematico l’attraversamento per i pedoni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata