Due focolai familiari a Capo d'Orlando, da lunedì al via i test sui dipendenti pubblici

"Due focolai in altrettanti nuclei familiari di Capo d'Orlando hanno fatto aumentare in modo sensibile negli ultimi giorni sia il numero dei positivi (38) che quello delle persone in quarantena come contatti stretti (31)" Lo ha reso noto il sindaco Franco Ingrillì, rilanciando nel contempo " l'appello alla responsabilità e alla prudenza: tutti, adulti e ragazzi, dobbiamo assumere comportamenti rispettosi per noi stessi e per chi ci sta accanto. È in gioco la salute, il bene più grande.

Intanto, proseguiamo il monitoraggio sul territorio: l'Usca continua lo screening rivolto al personale docente e non docente delle scuole dell'obbligo, mentre per la prossima settimana sono in programma i test per dipendenti pubblici, commercianti e addetti alla vendita di generi alimentari. Il Comune sta valutando, inoltre, di coinvolgere gli alunni delle scuole medie.

"Vogliamo avere un quadro quanto più possibile completo della situazione sul territorio comunale - conclude il sindaco - ma prima di tutto c'è la necessità assoluta di osservare le regole".

