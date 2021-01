De Luca: "Meglio chiudere le scuole a Messina fino al 31 gennaio" - VIDEO

Il sindaco di Messina Cateno De Luca sta seriamente valutando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 31 gennaio. E' questo il contenuto principale di una diretta Facebook di questa mattina nella quale il primo cittadino ha espresso la sua preoccupazione per la continua crescita dei contagi nel territorio messinese.

La valutazione sarà completata entro sabato quando è previsto un nuovo tavolo tecnico dopo quello di martedì scorso al termine del quale lo stesso De Luca ha firmato un’ordinanza con la quale ha sospeso la ripresa delle attività in presenza per tutta questa settimana. Questa mattina ha ipotizzato una chiusura. Per tutte le scuole è una ripresa a febbraio a partire dalle scuole primarie e materne dove il tasso di contagio è statisticamente meno rilevante.una decisione del tutto simile potrebbe essere presa già dalla regione siciliana nelle prossime ore alla luce della riunione del comitato Tecnico scientifico di ieri pomeriggio a Palermo con i vertici della giunta Musumeci.

