Messina, da lunedì via i cassonetti nelle prime aree del centro

Da lunedì anche nel centro città inizieranno a sparire i cassonetti. O almeno nelle aree in cui è stato avviato il porta a porta. È la MessinaServizi a comunicare che da lunedì 11 gennaio verranno rimossi i cassonetti filo strada nella zona Blu dell’area Centro, quella, appunto, già raggiunta dalla differenziata porta a porta. Utile ricordare quali sono i confini territoriali della zona Blu: centroviale vie Giostra (fino a viale Regina Elena); piazza Antonello (fino a via Dino e Clarenza); Viale della Libertá (fino a viale Giostra); via Garibaldi (fino a via Consolato del mare); viale Principe Umberto compreso fino a Orto botanico (Orto botanico escluso e da via Dino e Clarenza solo lato monte). La MessinaServizi ricorda agli utenti dell’area interessata che hanno carrellati, sacchetti o mastelli che devono esporre i rifiuti previsti dal calendario dalle 20 alle 22, secondo quanto disposto dall’ordinanza firmata dal sindaco il 12 dicembre scorso (e contestata da alcuni comitati civici di residenti del centro).

