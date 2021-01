Ztl gratuita a Messina, chiesta una proroga fino al 31 gennaio

"Invito il sindaco ad estendere la gratuità della sosta ztl a tutto il mese di gennaio. Si trovi l'intesa con la società di trasporto pubblico Atm e si provveda - chiede in una nota la deputata M5S della commissione trasporti di Montecitorio, Angela Raffa - Il personale medico degli ospedali, a cominciare da quelli del capoluogo di regione, già annunciano i segnali dell'arrivo della terza ondata, confermati anche dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza".

"Lei stesso, signor Sindaco - ha continuato la Raffa - ha evidenziato le mancanze dell'Azienda sanitaria di Messina di fronte a questa emergenza, giorno 7 inizieranno i saldi e dobbiamo permettere ai cittadini di arrivare quanto più vicino al luogo di destinazione, evitare spostamenti e contatti inutili (come il doversi recare in un negozio per acquistare il tagliando del parcheggio) e favorire l'uso del mezzo privato per evitare affollamenti nei mezzi pubblici".

"Un pò a rilento - conclude la Raffa - ma anche nella nostra regione è partita la campagna di vaccinazione. Tra qualche mese ne coglieremo i benefici. Nel frattempo è nostro dovere mettere in campo ogni misura che sappiamo essere efficace per ridurre il numero dei contagi".

