Siracusano: "Bene il Covid Hotel di Trappitello, ma situazione della baraccopoli di Messina è esplosiva"

La deputata messinese Matilde Siracusano ha visitato il Covid Hotel Trappitello, ricordando però la situazione esplosiva della baraccopoli di Messina: “Questo pomeriggio ho visitato il Covid Hotel di Trappitello, a Taormina, in provincia di Messina. Un’iniziativa - lodevole e che andrebbe replicata - nata grazie alla convenzione dell’azienda sanitaria provinciale della città pelorinata e alla disponibilità dei proprietari. In questo momento questo centro ospita cittadini messinesi, positivi asintomatici, che, essendo residenti nelle baraccopoli, non potrebbero rispettare la quarantena obbligatoria in condizioni sostenibili. Ancora una volta è la cronaca quotidiana a spiattellarci in faccia una situazione non più accettabile. Se queste persone avessero avuto una casa normale, non avrebbero dovuto subire lo sradicamento dal loro domicilio e avrebbero potuto affrontare la positività al Covid così come fanno centinaia di migliaia di italiani".

"Il problema delle baraccopoli di Messina va risolto una volta per tutte, questi cittadini hanno il diritto di vivere dignitosamente e di avere un alloggio civile. Nei prossimi giorni ci saranno controlli a tappeto nei villaggi di fortuna della città: è assai probabile che dai tamponi effettuati verranno fuori decine e decine di positivi. Una situazione davvero esplosiva. Per questa ragione i posti disponibili oggi a Trappitello vanno almeno triplicati. I Covid Hotel, a mio avviso, andrebbero sempre più incentivati in tutta Italia, per non affollare gli ospedali, e per ospitare persone che non hanno bisogno del ricovero ma che, per svariati motivi, non possono garantire il proprio isolamento tra le mura domestiche”.

