Messina, nuove regole all’ex Gazometro. In città è corsa al tampone

In attesa dei dati ufficiali sui contagi nei vari comuni della provincia, emerge la straordinaria necessità dei messinesi di conoscere se si è in salute o se il virus, anche in maniera asintomatica, ha fatto breccia. Una necessità generalizzata e nella popolazione al punto da aver costretto, ieri, il punto screening dell’ex Gazometro (nato per testare i vacanzieri di rientro in Sicilia per Natale) a chiudere anzi tempo i battenti per riprogrammare meglio il servizio a partire da oggi. Ieri pomeriggio, attorno alle 16, i responsabili dei Covid Team che dal 14 dicembre stanno facendo tamponi rapidi nell’area vicina alla zona degli imbarchi di Caronte&Tourist, sono stati costretti a chiudere i cancelli d’ingresso per il gran numero di auto in attesa che erano in fila al di fuori dell’ex Gazometro.

