Lunghe code per i tamponi all'ex Gazometro di Messina, dall'8 gennaio solo su prenotazione

E’ ripresa questa mattina l’attività di screening nell’area dell’ex Gazometro di viale della libertà. L’Asp, dopo lo stop forzato di ieri pomeriggio per il gran numero di persone che si sono presentate per effettuare i tamponi, ha riaperto i cancelli ma già alle sette di questa mattina lo spazio a disposizione era saturo, per questa ragione i cancelli dell’area sono stati chiusi per smaltire le centinaia di auto che erano in attesa e verranno riaperti nel momento in il grande parcheggio torna sgombro.

Oggi, domani e dopodomani il punto tamponi del viale della Libertà è a disposizione della cittadinanza, ma la polizia municipale è chiamata a gestire il traffico per evitare che si creino incolonnamenti sulle strade limitrofe.

Dall’8 gennaio invece scatterà un sistema di prenotazioni per evitare lunghe attese e disagi nella circolazione.

