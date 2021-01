Cresce l'attesa per l'apertura delle scuole a Messina, in corso riunione per decidere

Tiene banco la data di apertura delle scuole messinesi. E' in corso un confronto al Comune tra sindaco e assessori, in vista della riunione fissata per oggi pomeriggio alle 15.30 con l'Asp.

La palla, in questo momento, è in mano ai vertici di Palazzo Zanca, perchè se, a livello regionale, per le scuole superiori è stato confermato il 50% degli studenti in presenza dall’8 gennaio e il 75% a partire dal 18 gennaio, oggi pomeriggio potrebbero arrivare novità sulle scuole del primo ciclo.

Novità che potrebbero prevedere uno slittamento della riapertura delle scuole: a disporlo sarebbe il sindaco, così come ha già fatto due volte negli ultimi quattro mesi. Per posticipare l'apertura, però, sarà necessario avere dall'Asp i dati relativi all'attuale quadro epidemiologico cittadino e i passi in avanti fatti dall'Azienda sanitaria sul tracciamento.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata