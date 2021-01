Barcellona, 80enne spara ad un funzionario comunale per contrasti di vicinato

Contrasti pregressi tra confinanti di un terreno sarebbero all'origine del ferimento di un funzionario del Comune di Barcellona, il dottor Lucio Rao, 64 anni, responsabile dell'ufficio Tributi di Palazzo Longano, contro il quale nelle campagne di Terme Vigliatore, suo paese d'origine, un pensionato di 80 anni del luogo, Pietro Fiorito non avrebbe esitato ad esplodere – nel tardo pomeriggio di ieri – un colpo di pistola che lo ha attinto al petto, sotto la clavicola. Il proiettile che ha centrato la vittima si sarebbe conficcato in un polmone, provocando al ferito un versamento pleurico.

A dare l'allarme, intorno alle 17,30 di ieri, è stato lo stesso ferito, rimato lucido, il quale è riuscito a chiamare con suo telefonino il 118 che lo ha poi soccorso e trasportato d'urgenza, dapprima al pronto soccorso dell'ospedale Barone Romeo di Patti dove i medici, constatata la gravità della ferita e considerati gli ulteriori rischi a cui sarebbe andato incontro il ferito, dopo aver messo in sicurezza il paziente ne hanno disposto l'immediato trasferimento al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina.

