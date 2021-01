Messina, ieri altri quattro morti per Covid. Sono 11 da inizio anno

Continua a crescere in maniera preoccupante il dato sulle morti in provincia per il Covid. Dopo le sei vittime registrate domenica, ieri, il tragico computo è salito di altre quattro persone. Tre i decessi al Policlinico: si tratta di un uomo di 95 anni, una donna di Oliveri di 87 anni e di un messinese di 72. Al Papardo è deceduto un 76enne. Dall’inizio del nuovo anno sono 11 le morti per Covid negli ospedali della provincia. Un dato che se proiettato su base mensile lascerebbe pensare che la situazione stia peggiorando anche rispetto al pessimo mese di dicembre. Dall’inizio della pandemia (da marzo) nel messinese sono morte 199 persone per via del virus.

In Sicilia ieri le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore che portano a 2528 deceduti dall’inizio della pandemia. I positivi sono 36.578 con un aumento di 987 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1367, 46 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1181, 44 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 186, 2 in più rispetto a ieri. I guariti sono 370.

La distribuzione nelle province vede a Catania con 396 casi, Palermo 295, Messina 210, Ragusa 69, Trapani 76, Siracusa 197, Caltanissetta 56, Agrigento 44, Enna 48.

