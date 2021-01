Messina, alle scuole Superiori si parte con un ingresso unico alle 8

Un solo orario d’ingresso per le scuole superiori, almeno per la prima settimana. Poi si passerà al doppio ingresso.

Il piano L’organizzazione della ripresa in presenza delle lezioni dei licei, a cinque giorni dall’avvio bis dell’anno scolastico non è ancora stata del tutto perfezionata. Solo domani, per esempio, le aziende di trasporto dell’Isola dovranno comunicare il piano ai prefetti, all’ufficio scolastico della provincia di riferimento e all’assessorato regionale ai Trasporti. Il ministero della Salute, attraverso un’ordinanza, ha deciso che dal sette gennaio (ma in Sicilia il calendario scolastico prevede la ripresa il giorno successivo) gli studenti delle scuole superiori possano tornare in classe in ragione del 50%. Una settimana dopo, si passerebbe al 75%. Sino al 15 gennaio, quindi, si vivrà una sorta di periodo di prova che servirà per poter mirare i servizi e gli orari dei trasporti cittadini. Il piano operativo prefettizio di Messina (realizzato poco prima di Natale e quindi prima dell’ordinanza ministeriale) è tarato sul 75% delle presenze e prevede ingressi divisi alle 8 e alle 9,40. Ma per la prima settimana l’orientamento (confermato dalla nota del Dipartimento regionale ai Traporti) è quello di far entrare gli studenti (il 50% del totale) alle 8.

