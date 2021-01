Milazzo, tredicenne investito sulle strisce da pirata della strada. Trasferito al Policlinico

Grave incidente oggi pomeriggio, intorno alle 17, all’incrocio tra via Pistorio e Piazza Roma a Milazzo. Un tredicenne che stava attraversando con il suo monopattino elettrico le strisce pedonali è stato centrato da un’auto che non si è fermata dopo la collisione dandosi alla fuga. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza, in codice rosso, a Messina al Policlinico in quanto il pronto soccorso del “Fogliani” è a mezzo servizio a causa dell’emergenza Covid. Il giovane ha riportato una grave frattura multipla e scomposta del femore. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

