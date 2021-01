Giardini Naxos, il piazzaiolo Giuseppe Santoro ora è... il magnifico

Prestigioso riconoscimento per Giuseppe Santoro, il noto pizzaiolo di Giardini Naxos, presidente della Federazione Italiana Pizzaioli, insignito stavolta del trofeo “Il magnifico” con un premio alla carriera nell’ambito dell'evento che si e tenuto a Firenze. Il premio è stato ideato da “Pizzart” e “Pizzamaster”, due contest molto influenti nel mondo internazionale della pizza. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento al pizzaiolo naxiota, in questi anni impegnato in diversi progetti in giro per il mondo: in Svizzera, negli Emirati Arabi, in Cina, in Malesia e Australia.

