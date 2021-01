Focolaio di Capizzi: Ufficio straordinario pronto a prestare supporto all’Asp di Enna

«Sto seguendo con la massima attenzione le vicende relative all’insorgenza del focolaio di contagi nel territorio comunale di Capizzi». Lo dichiara il Commissario Covid per la provincia di Messina, Maria Grazia Furnari, a proposito dei fatti recentemente denunciati dal sindaco del Comune nebroideo che, va ricordato, ancorché in provincia di Messina ricade da un punto di vista sanitario sotto la competenza dell’Asp di Enna. «Sono in costante contatto con l’assessorato regionale della Salute e, per il tramite di quest’ultimo, con l’Amministrazione comunale innanzitutto per la valutazione dell’andamento epidemiologico. La direzione sanitaria dell’Asp di Messina si sta inoltre raccordando con quella dell’Asp di Enna affinché venga pianificato tutto il supporto necessario da parte delle strutture emergenziali della zona. Il servizio sanitario è infatti per definizione “regionale” e, in quanto tale, solidaristico».

© Riproduzione riservata