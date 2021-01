Un incidente in coda al 2020. Si è verificato a Mortelle, sulla strada statale 113, dove un’auto si è ribaltata dopo aver sbandato e aver investito un altro veicolo in sosta. Ferito il conducente, ma non in modo preoccupante. A contribuire al testacoda è stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

