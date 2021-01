Il gioco di parole: si scrive 2021 ma si legge twenty twenty Wuhan!

Forse uno scherzo del destino. E un sorriso può scappare, quantomeno per esorcizzare. Anche nei nostri commenti - in risposta agli auguri dei "grandi" di Calabria e Sicilia - qualcuno ce lo ha fatto notare: "Ragazzi, c'è poco da stare allegri. Arriva il 2021, che in inglese si legge twenty twenty one, la cui fonetica è però molto assimilabile a twenty twenty Wuhan". Un gioco di parole ma anche un modo per mettersi alle spalle il vecchio anno nel ricordo di Wuhan e della Cina - che ci ha portato in "dote" il Coronavirus - ma senza dimenticare che il 2021 si apre ancora con tanti punti interrogativi sulla fine della crisi sanitaria.