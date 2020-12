De Luca e Cerreti indagati non per i brogli elettorali ma solo per abuso d'ufficio

Quattordici persone sono indagate a Messina nell’ambito di un’inchiesta cominciata nel 2018 sulle elezioni regionali del 2017 con ipotesi di reato che vanno, a vario titolo, dall’abuso d’ufficio al falso, alle minacce aggravate dal metodo mafioso.

Nell'elenco ci sono anche Cateno De Luca e Roberto Cerreti, i quali sono indagati soltanto per eventuale reato di abuso d'ufficio (per la vicenda Amam) e non per i presunti brogli elettorali. L’episodio riguarda la nomina di Cerreti nel Cda dell’Amam, azienda idrica, da parte di De Luca, in sostituzione del membro designato, l’architetto Loredana Bonasera, con l'ipotesi di violazione delle "quote rosa" e di un "ingiusto vantaggio" a Cerreti.

Tra gli indagati per gli altri filoni d'inchiesta ci sono, invece, l’ex parlamentare regionale Santo Catalano, l’attuale consigliere comunale di Milazzo Lorenzo Italiano, il sindaco di Fondachelli Fantina Marco Pettinato, il padre Francesco, già sindaco del centro montano, la candidata a sindaco alle ultime amministrative Maria Pamela Corrente, Armando Buccheri, Carmelo Fascetto, Francesco Salmeri, i messinesi Placido Smedile, Davide Lo Turco e Giuseppa Zangla, il pattese Enrico Talamo.

