Coronavirus, l'aggiornamento sulla situazione dei contagi a Messina e provincia: ecco in numeri

Nel 2020 che sta per chiudersi sono stati 5.809 i messinesi che hanno contratto il Covid. Quasi la metà dei contagiati in tutta la provincia, che sono stati 10.312. Si è dovuto attendere l’ultimo giorno dell’anno perché venisse diffuso, finalmente, un dato “ponderato” della diffusione del contagio da Covid-19 in provincia di Messina. Tante volte ci si è chiesti: quanti sono i casi in città? E quanti nei singoli comuni? La risposta la fornisce l’Ufficio straordinario per l’emergenza Covid, che da qualche giorno opera nei locali della facoltà di Ingegneria dell’Università, sotto la supervisione del neo commissario Marzia Furnari.

E i dati diffusi questa mattina e aggiornati al 30 dicembre, visti così, non sono rassicuranti: sono 3.513 gli attuali positivi nella sola città di Messina, 5.782 in tutta la Provincia, un numero frutto dell’impennata avuta negli ultimi giorni. Seguono, in questa triste classifica, Barcellona Pozzo di Gotto con 354 attualmente positivi (433 da inizio pandemia), Sant’Agata Militello con 264, Taormina con 118, Milazzo con 114 (ma dall’inizio della diffusione del contagio i casi sono stati ben 342), Santa Teresa di Riva con 93, Giardini Naxos con 86. E poi l’ex zona rossa San Teodoro con 64, Capo d’Orlando con 57 e Villafranca Tirrena con 51. Sono tredici i comuni della provincia attualmente con zero casi: Castel di Lucio, Ficarra, Gallodoro, Leni, Mirto, Mistretta, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Roccafiorita, San Salvatore di Fitalia, Santa Marina di Salina e Tusa.

Tutti i 108 comuni del Messinese hanno avuto almeno un caso, a testimoniare la capacità di diffusione del virus. I meno intaccati: Roccafiorita e l’eoliano Leni, con un solo caso da inizio pandemia. Colpisce, infine, il dato di Galati Mamertino, che è stata la prima zona rossa del Messinese: 161 i casi totali dall’inizio della pandemia, uno solo l’abitante attualmente positivo.

