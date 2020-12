Messina, Torri Morandi passa al Comune. Enel lo ha venduto per 1,5 milioni

Il Comune ha acquistato lo spazio di Torri Morandi. A sei mesi dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’area del consiglio comunale è arrivato l’accordo per la compravendita con Enel.

Un “investimento” da quasi un milione e mezzo di euro che servirà per poter rendere definitivo il parcheggio che da cinque anni è diventato il “toccasana” estivo per tutto il villaggio di Torre Faro.

Oggi, nelle condizioni attuali, può ospitare 400 auto ma potrebbero anche essere di più. Palazzo Zanca dovrà verificare i vincoli per poter capire se è possibile, ad esempio, realizzare un secondo piano di parcheggi che di fatto raddoppierebbe la capienza di uno spazio determinante per lo sviluppo turistico di un quadrante così prezioso della città.

