Messina, controlli anti-droga in zona nord: scovati 3 kg di marijuana tra la vegetazione

Specifici servizi anti droga hanno interessato nei giorni scorsi le aree cittadine a maggiore rischio spaccio. I controlli serrati dei poliziotti della Squadra Mobile si sono concentrati ieri nella zona nord della città dove, nell’area limitrofa ad un cantiere abbandonato di via Olimpia, occultato tra la vegetazione, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. La successiva analisi del locale gabinetto di Polizia Scientifica ha confermato che la sostanza allo stato erbaceo, suddivisa in confezioni, era un derivato della canapa indiana per un peso complessivo di più di tre chilogrammi. La marijuana è stata sottoposta a sequestro.

