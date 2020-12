Messina, con lo scooter sul marciapiede e senza assicurazione: tolleranza zero dai vigili

Controlli a tappeto anche a Messina e tolleranza zero. In occasione della seconda giornata di "zona arancione" fissata dal recente decreto di Natale, nella città dello Stretto, le strade maggiormente trafficate e le piazze sono state presidiate dagli agenti di polizia municipale in campo dalla zona nord alla zona sud con la sezione motociclisti .

Verbalizzazioni a tappeto sono state effettuate sulla via Garibaldi, sul corso Cavour, sulla via Tommaso Cannizzaro e sul viale San Martino. Tra le sanzioni elevate anche quella nei confronti di un centauro che passeggiava tranquillamente sul marciapiede, rincorso e fermato, è risultato senza la copertura assicurativa obbligatoria, mentre altri 2 casi scooteristi sono stati sanzionati perchè circolavano senza casco.

Per loro sono state elevate sanzioni da 951 euro e un fermo di 60 giorni del mezzo. Altre due sanzioni da circa 200 euro sono state elevate per attività rumorose.

© Riproduzione riservata