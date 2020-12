Focolaio tra i dipendenti dei cimiteri di Messina: 6 positivi e altri 7 in attesa di tampone

Dopo quella registrata all’Annona della polizia municipale, nuova situazione preoccupante per un rischio focolaio al Comune di Messina. Sarebbero almeno 6 i casi di Covid al dipartimento Servizi ambientali-cimiteri, con almeno altre 7 unità che nelle prossime ore dovranno sottoporsi a tampone. Due dei dipendenti al momento negativi, ma in attesa di tampone (in quanto contatti stretti) avrebbero già febbre alta.

Il coordinatore provinciale del sindacato Csa, Gaetano Giordano, ha scritto all’Amministrazione evidenziando anche che “onde evitare ulteriori contatti, al fine di arginare il focolaio venutosi a creare, è necessario avviare urgentemente il tracciamento dei contatti ponendo gli stessi in quarantena. Corre l'obbligo inoltre di effettuare nell’immediatezza la sanificazione programmata e costante di tutti gli ambienti, fornire costantemente Dpi certificati, guanti e gel disinfettante. Indispensabile programmare per tutto il personale tamponi rapidi con cadenza settimanale. Pare superfluo evidenziare la necessità e l'urgenza di ridurre al minimo i contatti limitando le presenze e privilegiando lo smart working”.

