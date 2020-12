Nomine nel Cda dell'Amam, il sindaco De Luca indagato e sentito in Procura

Oltre due ore d'interrogatorio. Per una nuova inchiesta, dai contorni molto più ampi, che per un troncone riguarda anche alcuni passaggi amministrativi ed elettorali del Comune di Messina. Il sindaco Cateno De Luca è stato sentito stamattina da due magistrati della Dda in relazione ad un fascicolo aperto tempo addietro per abuso d'ufficio. L'ipotesi di reato è incentrata su alcune nomine che il sindaco ha effettuato nel Cda dell'Amam. Il primo cittadino era accompagnato dal suo legale di fiducia, l'avvocato Carlo Taormina, che al termine dell'interrogatorio si è dichiarato molto fiducioso sulla possibilità di chiarire la posizione del suo assistito.

Dal canto suo De Luca ha esternato il suo pensiero sulla pagina personale di facebook: “Dopo quasi tre anni ho rivissuto il clima dell’essere indagato! Oltre due ore di interrogatorio per difendermi da un errore (?) di data su una bozza di atto amministrativo redatto da qualche funzionario distratto (?) del mio ufficio di gabinetto”.

Questa parte dell'indagine verte sulle nomine nel consiglio di amministrazione dell'Amam decise dal sindaco a cavallo tra il 2018 e il 2019, ed è partita da una denuncia più ampia che segnalava presunte anomalie amministrative, rispetto alle norme che regolano la materia, nei cda delle aziende partecipate del Comune. L'avvocato Taormina ha inoltre affermato che a De Luca sono stati chiesti chiarimenti sulla nomina nel Cda dell'Amam dell’architetto Loredana Bonasera, avvenuta nel giugno del 2019, e sull’esclusione dell'ex consigliere comunale Roberto Cerreti, che era stato tra i sostenitori del primo cittadino durante la campagna elettorale.

