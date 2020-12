Itala, gli enti non rispondono e il parroco paga di tasca il sopralluogo alla chiesa

La chiesa di Itala Marina dedicata a San Giacomo, protettore della popolosa frazione del Comune di Itala, ubicata accanto alla centrale Via Roma, oltre a versare in uno stato di abbandono, continua a generare situazioni di pericolo che mettono a repentaglio l’incolumità pubblica. Sovente, infatti, dalla facciata e dai cornicioni del sacro luogo si staccano frammenti di intonaco di varie dimensioni e precipitano nella sottostante piazza. Qualche settimana fa l'ultimo crollo.

Dopo i primi interventi cautelativi disposti dal Comune, gran parte della piazza è stata interdetta al transito ed i fedeli potevano accedere in chiesa solo da una porta laterale. Di fronte al pericolo incombente il responsabile della locale parrocchia, don Salvatore Orlando, che da tempo si batte per la messa in sicurezza del sacro edificio, ha segnalato l’accaduto al Comune di Itala - in passato si era rivolto vanamente anche ad altri organi provinciali - invocando “aiuti” per fronteggiare la critica situazione. Ricevuta risposta negativa - il diniego sarebbe da attribuire alle asfittiche casse comunali - il religioso non si è però perso d’animo ed a proprie spese ha dato incarico ad una ditta specializzata della zona di eseguire delle verifiche sulle parti ammalorate dell’edificio. Così, nei giorni scorsi, ha fatto eliminare quelle parti cadenti della facciata e del campanile che minacciavano di crollare.

