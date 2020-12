Domani a Messina l'addio a Kristofer, il senzatetto trovato morto su una panchina

Si terranno domani, alle 16, nel Santuario di Lourdes, i funerali di Kristofer, il senzatetto morto lo scorso 15 dicembre su una panchina di piazza della Repubblica. L’Amministrazione comunale, ed in particolare gli Assessorati alle Politiche sociali e ai Cimiteri, si sono occupati di predisporre gli atti necessari per provvedere ai funerali del 53enne polacco Krzysztof Kaminski, per tutti semplicemente Kristofer, che nel corso della sua permanenza a Messina era stato ospitato da diverse case di accoglienza.

«Anche la Casa di Vincenzo – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore – spesso ha fornito a Kristofer un posto letto, la colazione e quanto necessario per l’igiene, tramite i nostri operatori dell’Azienda Messina Social City». In tanti, negli anni, hanno dato una mano a Krisofer, tra cui i frati Francescani del Santuario di Lourdes e la Croce Rossa Italiana che operano su strada. Nelle ultime ore di vita era stato assistito da frate Giuseppe, sempre dell’ordine dei Francescani di Lourdes.

© Riproduzione riservata