La A20 nel tratto fra Rometta e Milazzo è chiuso al traffico dalle prime ore di questo pomeriggio per alcuni lavori urgenti che si sono resi necessari per mettere in sicurezza un viadotto. Si tratta di verifiche di routine del Consorzio Autostrade siciliane che sono poi sfociati in questo intervento alla soletta della struttura. Fino a domani allle 14 chi è diretto verso Palermo dovrà uscire dall’autostrada a Rometta e rientrarvi a Milazzo.

