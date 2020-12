Alì Terme, il comune ricorre al Tar per contestare le revisioni del Prg

Il Comune di Alì Terme ricorre al Tar in quanto contesta alcune revisioni apportate al Piano Regolatore Generale da parte del competente assessorato regionale. Il Prg, adottato dal Comune aliese fin dal 2017, è stato infatti rivisto recentemente dal Dipartimento regionale territorio e ambiente, revisione resa nota con apposito DDG. Il Comune è alla ricerca di una figura professionale esterna capace di far valere le proprie istanze in sede giudiziaria.

