Messina, sospiro di sollievo per gli agenti della Municipale: negativi gli ultimi tamponi

Tamponi negativi e condizioni dei 5 casi Covid in miglioramento. Filtrano buone notizie dal quartier generale della Polizia municipale di Messina. Due, invece, i ricoverati (al Papardo e al Policlinico) e non destano preoccupazioni.

La convenzione

Lunedì 11 gennaio, in tanto, sarà attiva la convenzione stipulata con l'esercito per tenere sotto controllo tutti gli agenti in maniera costante, sottoponendo il personale a tampone. Entro questa data, infatti, saranno calendarizzati i test da effettuare sul personale, con l'obiettivo di non creare assembramenti. Nel frattempo, però, è consentito sottoporsi a tampone rapido.

