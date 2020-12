Messina, ecco il "Carrettino solidale". Prosegue l'aiuto verso i più deboli

In queste settimane il Fronte Popolare Autorganizzato - SI Cobas Messina insieme ad Antudo, ha portato avanti la campagna "il Carrettino solidale".

Sono stati raccolti presso la sede di Via Cesare Battisti, 191, generi di prima di necessità, donati dai tanti abitanti di Messina consapevoli della gravità dell'emergenza sociale che vive la nostra città. Adesso siamo nel pieno delle festività e il Natale appena trascorso non è stato uguale per tutti. C'è chi ha brindato tra i privilegi e chi a fatica è riuscito e riuscirà a garantire un piatto in tavola per i propri figli. Per questo il 29 Dicembre continuerà la distribuzione dei generi di prima necessità raccolti in queste settimane. La distribuzione si terrà dalle ore 10:30, presso la sede del S.I. Cobas in via Cesare Battisti 191.

