Lipari, un incendio ha distrutto il "Presepe artistico eoliano"

Un incendio ha danneggiato in nottata a Lipari, nelle Eolie, il presepe artistico realizzato dalla famiglia di Raffaele China sul corso Vittorio Emanuele. Alle 4 i vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni abitanti. Il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero. Sono in corso indagini, anche attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere che vi sono nella zona, per verificare l’eventuale natura dolosa dell’incendio o se invece sia stato innescato da un corto circuito dell’impianto di illuminazione. Il presepe artistico, inaugurato da Don Gaetano Sardella, è di proprietà della Confraternita San Bartolomeo della Basilica Cattedrale. La famiglia China aveva ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento e all’ampliamento del "Presepe Eoliano» che adesso si tenterà di riparare dai danni.

