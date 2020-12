Coronavirus a Messina: un vigile urbano in rianimazione al Papardo, un altro ricoverato al Policlinico

Polizia municipale osservata speciale, in questi giorni, per alcuni casi Covid. Come riporta Gaetano Giordano, rappresentante per la sicurezza nei luoghi di lavoro, 4 quelli accertati a partire dal 10 dicembre scorso a Palazzo Satellite, dei quali uno ancora oggi ricoverato all’ospedale Papardo, in Rianimazione, con ossigeno, problemi seri di respirazione e di saturazione. Altre tre unità di personale si trovano in isolamento fiduciario insieme alle loro rispettive famiglie, i cui componenti sono risultati positivi. Tutti accusano problemi respiratori e febbre.

Alla vigilia di Natale, un agente della sezione Annona (palazzo ex Mercato ittico), è stato colto da febbre, dolore alle ossa, anche se i tamponi rapidi effettuati il 12 e il 21 avevano dato esito negativo. Invece, giovedì scorso, febbre alta e crisi respiratorie hanno determinato il successivo ricovero al Policlinico. Ed ecco il responso del tampone: positivo. All’Annona, inoltre, due i casi sospetti in attesa di tampone.

