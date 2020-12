Coronavirus, tre vittime a Messina nelle ultime 24 ore. Paura per un caso all'Annona

Risalgono i contagi in provincia di Messina: 201, secondo il bollettino giornaliero, il dato più alto in Sicilia dopo Catania (222). Anche i ricoveri sono in aumento, con le terapie intensive che superano di nuovo quota dieci. Tre le vittime nelle ultime 24 ore: una donna di 96 anni al Policlinico e due uomini, uno di 76 anni e uno di 68, al Papardo. Questo l’attuale quadro dei ricoveri: 61 al Policlinico (di cui 8 in rianimazione), 34 al Papardo (di cui 3 in terapia intensiva) e 13 al Cutroni Zodda di Barcellona.

Un nuovo caso di positività si registra nella polizia municipale di Messina. Un agente in servizio nella sezione Annona è stato ricoverato ieri al Policlinico a causa di febbre alta e problemi respiratori. Il caso particolare è che lo stesso agente, pur avendo accusato i primi malesseri a ridosso della positività riscontrata nelle scorse settimane in quattro colleghi dell’Annona (uno di loro è ancora in rianimazione al Papardo), ai primi due tamponi rapidi effettuati era risultato negativo. Ieri, invece, l’esito positivo del terzo tampone. Tutto il personale dell’Annona, quindi, già da stamattina si è messo in fila per sottoporsi a test, finora tutti negativi.

