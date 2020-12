Barcellona, decise nuove indagini per l’omicidio Alfano

Forse c’è ancora spazio per ricercare la verità sulla morte di Beppe Alfano, il cronista ammazzato da Cosa nostra barcellonese nell’ormai lontano 8 gennaio del 1993, una sera fredda in via Marconi, sotto casa, con una “strana” pistola calibro 22. Ventotto anni di misteri e depistaggi sono passati, per uno scandaloso agguato ad un uomo che voleva scoprire la verità su trame che ancora oggi rimangono oscure. C’è ancora spazio perché ieri mattina, a distanza di un anno da quando si tenne l’udienza, il gip di Messina Valeria Curatolo ha depositato l’ordinanza con cui ha rigettato la richiesta di archiviazione della Procura e ha dato altri sei mesi di tempo ai magistrati della Dda per la «individuazione di possibili ulteriori mandanti dell’omicidio». Quei mandanti occulti che da sempre sono al centro delle domande “gridate” al vento giudiziario dalla famiglia Alfano. Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione del procuratore aggiunto Vito Di Giorgio («appare del tutto condivisibile») per quanto riguarda il profilo degli esecutori materiali “nuovi”, ovvero Stefano Genovese e Basilio Condipodero, che erano stati iscritti nel registro degli indagati dalla Dda di Messina dopo le dichiarazioni del pentito barcellonese Carmelo D’Amico: «le sue propalazioni - scrive il gip -, non possono ritenersi riscontrate da quelle del fratello Francesco, prive di qualunque forma di autonomia e indipendenza». Quindi le loro posizioni sono archiviate.

