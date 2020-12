Scosse di terremoto a Messina, epicentro alle Eolie

Due scosse di terremoto di magnitudo 2.4 si sono registrate questa mattina alle Isole Eolie, la prima intorno alle 6.16, la seconda circa un'ora dopo. Le scosse sono state avvertite anche nella zona tirrenica della provincia messinese. Sempre in mattinata un'altra scossa si è registrata a Portigliola, in provincia di Reggio Calabria.

Ieri, invece, un terremoto di magnitudo 4.4 ha fatto tremare la costa Ragusana, ma a tremare è stata tutta la Sicilia, da Palermo a Messina, e lo sguardo di molti si è rivolto all’Etna, da settimane in attività, da un paio di giorni molto intensa. «Assolutamente no», è stata la risposta all’AGI di Stefano Branca, direttore dell’Ingv di Catania, quando gli è stato chiesto se esista una relazione con l’eruzione. «Dal punto di vista della magnitudo - ha aggiunto - il sisma non è stato significativo, poichè profondissimo. Siamo in presenza dello spostamento della placca africana, che si muove di un millimetro l’anno. E’ la dinamica della crosta terrestre».

