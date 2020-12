Messina, al via i lavori Amam a Camaro San Luigi

Sono iniziati lunedì i lavori da parte dell’Amam per la riparazione dell’impianto fognario di Camaro San Luigi, a Messina. Interventi che i residenti della zona attendevano da tempo, in quanto la situazione era diventata ormai insostenibile. “Per troppo tempo i residenti della zona - sottolineano il consigliere comunale Giovanni Caruso ed il consigliere della terza Circoscrizione Nunzio Signorino - hanno subito particolari disagi e condizioni igienico-sanitarie pessime. Il raggiungimento dell'obiettivo è frutto di una collaborazione tra i residenti della zona ed in particolare Maurizio Muscarà che si è fatto portavoce dei continui disagi”.

