Paura a Messina, cittadino inglese trovato positivo all'ex Gasometro

Ultimi giorni di iperattività nei porti di Messina per gli arrivi dei vacanzieri, dei siciliani di origine che tornano nella loro terra per il Natale. Ma fra loro c’è anche stato uno sbarco particolare. Quello di un cittadino inglese che è risultato positivo al tampone rapido effettuato nell’area dell’ex Gasometro alla rada San Francesco. L’uomo viaggiava in auto insieme ad un’altra persona. Appena è sceso dalla nave traghetto di Caronte, come tutti coloro i quali non sono pendolari, è stato invitato a effettuare a il test. Dopo una decina di minuti è arrivato l’esito. Il cittadino britannico è risultato positivo ed è stato trasferito al “Covid Hotel” di Trappitello. Con lui anche il suo compagno di viaggio che è stato posto in isolamento nonostante non fosse risultato positivo al test rapido. A Taormina i due aspetteranno l’esito del tampone molecolare che dovrà, eventualmente, svelare se il virus sia fra quelli della variante inglese ritenuta molto più veloce nella sua capacità di contagio.

Intanto sta scemando l’effetto esodo dei vacanzieri natalizi. Il numero dei controlli sanitari ha avuto il picco nello scorso fine settimana, quando si è concentrato la metà dei 10.548 tamponi che sono stati effettuati nei tre punti di sbarco della città. Il dato complessivo fa riferimento ai primi 8 giorni di attività dei Covid Team. Ad essere stati trovati positivi 59 passeggeri.

