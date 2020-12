Messina, la raccolta differenziata al centro parte a rilento: 20-30%

Avvio a rilento della raccolta porta a porta nel centro città. Come era facile prevedere, servirà una fase di assestamento prima che anche i 20.000 cittadini, della zona blu dell'area centrale, quella che va da Giostra all'Orto Botanico, si adeguino alla novità.

Solo una percentuale fra il 20% e il 30% ha esposto i rifiuti nella serata di domenica. I mezzi della Messina Servizi hanno effettuato il passaggio per la raccolta, ma in molti casi sono rimasti con le mani in mano.

Cancelli condominiali chiusi, pochi mastelli sull'uscio e in ogni caso tante famiglie non hanno avuto ancora i sacchi colorati per iniziare la differenziata. Sono quei condomini in cui non c'è spazio comune a sufficienza per posizionare i carrellati e in cui quindi ogni famiglia dovrà portare il sacco dei rifiuti del giorno davanti al portone. Non è una partenza che però sorprende la Messina Servizi che immagina che, solo quando sarà prossima l'eliminazione dei cassonetti, la situazione cambierà. La raccolta differenziata adesso è giunta al 32% circa con 8 zone su 12 a regime.

