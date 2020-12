Il prefetto nomina i commissari del Comune di Tortorici

Il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, ha nominato i commissari prefettizi che si occuperanno dell’amministrazione provvisoria del Comune di Tortorici, sciolto per mafia il 18 dicembre dal Consiglio dei ministri. I commissari (che avranno i poteri di consiglio comunale, sindaco e Giunta) sono i viceprefetti Giuseppe Sindona e Matilde Mulè e il funzionario economico finanziario Giulia Rosa. Con lo stesso decreto firmato ieri il prefetto, come prevede la procedura, ha disposto la sospensione degli organi elettivi del Comune di Tortorici, «nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale per l’adozione del Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Civico Consesso oricense». Col medesimo provvedimento, il Prefetto di Messina ha individuato i commissari prefettizi per la provvisoria amministrazione del Comune di Tortorici, nominando, a tale scopo, i Viceprefetti Giuseppe Sindona e Matilde Mulè e il funzionario economico finanziario Giulia Rosa. Ai commissari saranno attribuiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta.

