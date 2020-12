Taormina, 19enne sorpreso con oltre 1 kg di marijuana

I carabinieri hanno arrestato a Taormina (Me) in flagranza di reato, Ciro Ricciardi 19anni, per spaccio di droga. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione è stata trovata una sacca, contenente circa 1,5 Kg di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, la sostanza stupefacente è stata sottoposta ad accertamenti di laboratorio e il giovane è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

