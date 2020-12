Stromboli, l’ambulanza non c’è, portato all’elisoccorso su... una motoape

Manca l’ambulanza perché in revisione ed un isolano ha rischiato di perdere la vita. È accaduto a Stromboli, dove ieri un residente, B. O. , stato colto da un malore. Subito soccorso dai medici di continuità territoriale, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papardo di Messina, dove ha subito un delicato intervento. L’uomo, a causa della mancanza dell’ambulanza, fuori dall’isola per una revisione, ha dovuto raggiungere l’elicottero del 118 a bordo di un mezzo privato, un’ape, trasformata in ambulanza per l’occasione, dove è stato caricato grazie all’aiuto di familiari ed amici.

