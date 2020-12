Messina, prova a liberarsi della droga: arrestato in contrada Scoppo

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato, in flagranza di reato, F.V. messinese di 37 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato l’atteggiamento dell’uomo ad attirare l’attenzione di una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio in contrada Scoppo. Il trentasettenne, infatti, alla vista della Volante ha tentato di liberarsi di due involucri in carta di alluminio, che, dopo essere stati recuperati e sequestrati, è stato accertato contenessero sostanza stupefacente del tipo crack, dal peso complessivo di 2 grammi.

La successiva perquisizione personale ha,inoltre, permesso di rinvenire e sequestrare la somma di denaro pari a 230 euro ritenuta provento di attività illecita. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere giudicato oggi con rito direttissimo

