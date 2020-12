Messina, continuano i lavori di riqualificazione di Piazza Juvara

L’Amministrazione comunale prosegue l’azione di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino completando i lavori di Piazza Juvara per riportarla al precedente prestigio. Nella mattinata di oggi sono stati eliminati i ceppi dei due Ficus magnoloides e nel corso dei lavori sono state confermate tutte le valutazioni tecniche eseguite per giustificare la scelta di sostituire detti alberi, peraltro messi a dimora da privati in un luogo certamente non idoneo. In particolare è stato possibile rilevare la modesta espansione dell’apparato radicale dell’esemplare ubicato nell’aiuola destra caratterizzato da radici superficiali per il quale l’approfondimento è stato impedito da vecchi manufatti in conglomerato cementizio; l’esemplare sinistro, una volta espiantato, evidenziava il palco radicale completamente compromesso nelle sue funzioni trofiche e di ancoraggio da un importante attacco di carie bianca.

A breve verranno ripristinate le aiuole per potere collocare a dimora due esemplari adulti di Ulivo. L'assessore all'arredo urbano Massimiliano Minutoli ha voluto che venisse verificato ulteriormente lo stato di fondo delle aiuole, proprio per avere una puntuale contezza dell’intervento consequenziale da porre in essere. “Proseguiamo sul percorso tracciato da questa Amministrazione per garantire la messa in sicurezza del patrimonio arboreo, procedendo – ha dichiarato Minutoli – anche alla sostituzione di quelle essenze non idonee alle zone fortemente antropizzate

© Riproduzione riservata