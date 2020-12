Il decreto Ristori e le sue ingiustizie, per un cambio di rotta verso una riforma epocale

Venerdì scorso, si è tenuto il webinar organizzato da AIGA Messina sulle novità previste dal decreto “Ristori”, introdotto dall’avv. Ernesto Marcianò e moderato dall’avv. Giuseppe Magaudda, rispettivamente, presidente e tesoriere dell’associazione. All’incontro è intervenuto l’avv. Eugenio Briguglio, noto per aver assistito tra i più importati players del mercato imprenditoriale italiano, che ha denunciato l’ennesimo tassello di un più grande disegno volto ad escludere l’avvocato dalle aule di udienza e iniziato con la riforma del giudizio di Cassazione.

La disposizione, in particolare, impedisce alle parti di esporre oralmente le proprie ragioni, in contraddittorio e con la garanzia processuale dell’interlocuzione diretta con il giudice, a beneficio di un vero e proprio contraddittorio cartolare coatto in contrasto con i principi regolatori del giusto processo, con il diritto di difesa e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. Non è un caso infatti che gli organi giurisdizionali in materia tributaria, come la Commissione tributaria della Sicilia, hanno decretato che le udienze, anche quando venga chiesta la discussione da remoto, si tengono obbligatoriamente con trattazione scritta, nonostante il direttore generale delle Finanze abbia fissato le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto.

“Una situazione inaccettabile che impone una risoluzione in tempi brevissimi”, ha evidenziato Marcianò. “Dopo le riflessioni sull’iniquità della giustizia penale, suscitate dal prof. avv. Franco Coppi, intervenuto a un precedente incontro, abbiamo ritenuto di dover spostare l’attenzione sulla giustizia tributaria per ribadire l’impegno dell’Associazione nel denunciare ogni criticità della giustizia italiana”, ha aggiunto. Giuseppe Costa, giudice della Commissione tributaria di Roma, nonché applicato alla Commissione tributaria della Sicilia e sostituto pg della Corte d’Appello di Messina, ha prospettato una riforma dell’ordinamento della giustizia tributaria fondata sulle garanzie di imparzialità e indipendenza, attraverso la creazione di una magistratura ad hoc con vocazione specialistica, come già previsto per l’ordinamento della giustizia amministrativa, che non confluisca in quella ordinaria, il ché segnerebbe l’ecatombe di entrambi gli ordinamenti.

“Non si parla mai abbastanza dell’iniquità della giustizia tributaria, troppo spesso dimenticata e lasciata alla mercé degli interessi economici erariali, ritenuti prevalenti rispetto alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino. Occorre una riforma, subito e ora, che abbia come direttrice fondamentale il principio del giusto processo, ancora una chimera del rito, che consacri l’indipendenza e la terzietà della giustizia tributaria e dia qualità e competenza nell’esame della controversia, nonché aiuti a smaltire rapidamente l’arretrato dei giudizi all’esame della Corte di Cassazione, profili, peraltro, sui quali fin troppe volte l’Unione Europea, senza successo, ha chiesto al nostro legislatore di intervenire”: così Magaudda si è espresso durante il webinar. All’incontro hanno preso parte anche Giuseppe Ingrao, ordinario di Diritto tributario all’Università di Messina, e l’avv. Giuseppe Gentile, presidente della Camera tributaria di Messina.

