Dopo madre e figlio 40enne, muore anche il padre: il Covid distrugge una famiglia a Messina

"Un altro pugnale nel cuore trafitto e dolorante, anche tu papà hai raggiunto in cielo mamma e Vincenzo". Con queste parole Carmelo Crisafulli ha detto addio al papà, dopo aver perso a causa del Covid anche la mamma e il fratello Vincenzo, di appena 40 anni. Una famiglia devastata dal virus in appena una settimana. Anche Carmelo ha contratto il virus e da giorni è in quarantena con la moglie e la figlia. "Anche dal cielo mi guidi" ha scritto Carmelo rivolgendo il pensiero al papà. Tanti gli attestati di stima e di vicinanza indirizzati a Carmelo Crisafulli, ultimo rimasto di una famiglia apprezzata e benvoluta da tutti.

I funerali del papà 77enne si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Luca.

