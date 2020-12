Tragedia sfiorata a Savoca: neonata vola dal secondo piano

Tragedia sfiorata ieri sera in un'abitazione di Savoca. Una neonata di quasi un anno è volata da una finestra al secondo piano della sua abitazione ed è precipitata nel terreno sottostante da un’altezza di circa 4-5 metri.

Secondo una prima ricostruzione la bimba sarebbe stata fatta sedere dalla nonna per un attimo sul davanzale della finestra e si trovava con le spalle rivolte all’esterno: improvvisamente, però, le ante delle persiane si sono aperte ed è caduta nel vuoto.

La piccola è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 di Santa Teresa di Riva e poi trasferita al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Nell'impatto al suolo ha riportato un trauma cranico, contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo: le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni e sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

