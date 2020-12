Scuole a Messina: molte classi "isolate" e già in vacanza. La situazione

L’incubo contagio è tornato a far paura nelle scuole della città. Sono diverse le classi finite in quarantena in questi giorni e quelle per le quali l’attività scolastica riprenderà solo dopo le festività natalizie.

Classi chiuse

Una delle scuole in maggiore difficoltà è il comprensivo “Albino Luciani”. Nel plesso principale, ieri si sono sottoposti a quarantena gli studenti di due classi che sono rimaste in isolamento per dieci giorni, dopo la segnalazione di alcune positività. Dopo il test di ieri, tre alunni sono risultati ancora contagiati e dovranno rimanere isolati. Gli altri, invece, potranno tornare a scuola lunedì. A San Filippo inferiore, c’è qualche bambino in quarantena ma l’Asp ha consigliato la chiusura di entrambi i plessi, quello della materna e quello della primaria.

Altro fronte caldo quello della “Cannizzaro-Galatti”. Venerdì mattina è arrivato, anche in questo caso, il consiglio da parte dell’azienda sanitaria di isolare le 5 classi nelle quali erano stati riscontrati dei casi, anche se emersi sono dopo un test rapido antigenico. Ieri è arrivato l’esito del successivo tampone molecolare per uno dei 5 cinque alunni contagiati ed è risultato negativo. Gli altri quattro sono stati eseguiti sempre ieri e si attendono i risultati. Se emergessero conferme, allora anche i compagni di classe dovrebbero effettuare il tampone. Altrimenti via libera al rientro in classe e stop all’isolamento scattato venerdì.

Alla “Elio Vittorini”, la preside Maria Schirò, alla luce dei casi di positività certificati e di alcuni casi sospetti in via di accertamento, ha disposto la chiusura di tutti i plessi da venerdì e sino a martedì per la sanificazione dei locali. In più tre classi della primaria, sono state poste in isolamento fiduciario con l’indicazione ai genitori di far eseguire il tampone ai figli il 27 dicembre.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata