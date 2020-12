Rientri in Sicilia, a Messina su 7 mila tamponi sono 40 i positivi

Proseguono a buon ritmo gli arrivi in riva allo Stretto di vacanzieri diretti nell’isola. Sono per lo più siciliani che tornano nei paesi d’origine per trascorrere con i parenti le festività.

Secondo le normative introdotte la scorsa settimana dalla Regione devono tutti essere in possesso dell’esito di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. In alternativa lo devono eseguire all’arrivo.

E ieri è stato il giorno più lungo per la struttura sanitaria realizzata dall’Asp e dalla protezione civile regionale a Messina. Sono stati oltre 3500 i tamponi realizzati in 24 ore con sei positivi che hanno portato il totale a 40 nei sei giorni di attività della struttura. Oltre 6000 tamponi sono stati realizzati nello spazio dell’ex gasometro per chi arrivava con l’auto. Il totale da lunedì scorso è di 7000.

© Riproduzione riservata